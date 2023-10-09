ارتفاع الدولار نتيجة أعمال العنف في الشرق الأوسط

ارتفع سعر الدولار الملاذ الآمن خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وهوى الشيكل الإسرائيلي أكثر 3% إلى أدنى مستوى في نحو 8 سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الأسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات نحو 1.7% إلى 3.9069 للدولار.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الاسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8% إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4% إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.31% إلى 1.2194 دولار، وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59% إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر.