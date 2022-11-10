ارتفاع الدولار بنحو 3 قروش ليسجل 24.45 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر بيع الدولار نهاية تعاملات اليوم ليصل إلي 24.45 جنيه للبيع، في بنوك (أبو ظبي الإسلامي، الكويت الوطني، ميد بنك، المشرق، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس، المصرف المتحد، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC).

كما ارتفع سعر شراء الدولار ليسجل 24.43 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسعر 24.42 جنيه في بنك الكويت الوطني، أما في ميد بنك، المشرق، الاستثمار العربي، والبنك الأهلي المتحد سجل سعر شراء الدولار 24.40 جنيه.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار في القطاع المصرفي المصري 24.39 جنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، كما سجل أقل سعر لشراء الدولار 24.32 جنيه في بنك البركة والمصرف العربي الدولي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء علي قوي العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.