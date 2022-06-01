ارتفاع الدولار الجمركي يقفز بأسعار طن الأعلاف بقيمة 500 جنيه

كشف عاملون فى صناعة الأعلاف أن قرار وزارة المالية زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا فى تعاملات اليوم الأربعاء سيؤدي إلى اختناقات داخل صناعة الأعلاف بعد قلة العرض والطلب، خاصة أن سعر طن الذرة الصفراء سيرتفع بنحو 500 جنيه.

وأوضح الصناع أن سعر طن الأعلاف سيقفز إلى 9000 جنيه، خلال الأيام القليلة المقبلة، بدلًا من 8500 جنيه، مؤكدين أن الحلول للخروج من الأزمة الحالية تتمثل في زراعة الذرة والصويا والاعتماد على المنتج المحلي لمواجهة حالة التضخم فى العالم.

قال مصدر بإحدى شركات إنتاج الأعلاف إن تصنيع الأعلاف يعتمد على استيراد خامات الأعلاف من الخارج، كما أن قرار وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه سيزيد تكلفة خامات الأعلاف بالأسواق المصرية، وتقدر هذه التكلفة بنحو 500 إلى 600 جنيه زيادة تدريجية خلال مدة أقصاها أسبوع أو أسبوعان على السعر المعلَن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأعباء على منتجي ومصنعي الأعلاف بمصر.

وأضاف المصدر أن سعر طن ذرة سيتخطى حاجز 9000 جنيه للطن الواحد خلال أسبوع، بالإضافة إلى تراجع وقلة المعروض، كل ذلك عوامل ستؤدي إلى حدوث تذبذب فى السوق، خاصة مع تذبذب العرض من السوق العالمي، ومن يمتلك بضاعة حاليًّا لن يستطيع شراء بضاعة أخري نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة فى الأسواق العالمية.

فى سياق مواز أكد محمود قاسم، منتج أعلاف، أن ارتفاع الدولار الجمركي ستتبعه أزمات ستؤدي إلى تدهور فى صناعة الأعلاف بشكل عام، كاشفًا أن البنك الفيدرالي الأمريكي فى 15 يونيو الحالي من المتوقع أن يرفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس، مما يزيد معدل التضخم على دول العالم؛ ومن بينهم مصر نتيجة اتجاه الدولة إلى رفع سعر الدولار مرة أخرى.

وأكد قاسم أن الارتفاعات القادمة ستؤدي إلى تفاقم الكساد التضخمي، مما يقلل عمليات العرض والطلب ويُحدث حالة من التوقف فى عمليات البيع والشراء لتذبذب الجميع من الشراء والبيع وعدم توافر الإمكانيات المالية للشراء.

وأشار إلى أن السوق سيتحول إلى من لديه إمكانات مالية لشراء خامات الأعلاف وتخزينها، مقترحًا حلولًا للخروج من الأزمات التي تعانى منها صناعة الأعلاف وهى زراعة ذرة وصويا والاعتماد على المنتج المحلي لمواجهة حالة التضخم فى العالم.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قررت زيادة سعر الدولار الجمركي 18 جنيهًا و64 قرشًا في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، حيث ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهًا للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.

وكان سعر الدولار الجمركي محددًا بـ16 جنيهًا، منذ عادت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.