ارتفاع الخيار والكوسة.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس 22-4-2021 الموافق 10 من شهر رمضان

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعًا، اليوم الخميس 22-4-2021، الموافق 10 رمضان، وسجلت الطماطم 4 جنيهات؛ بزيادة نصف جنيه، والخيار 15 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والبصل الأصفر 3.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر الثوم الأبيض ارتفع إلى 16جنيهًا مقابل 8، والثوم الأحمر 25 جنيهًا، والليمون تراوح من 28 إلى 34 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان من 24 إلى 34 جنيهًا، والبسلة 6 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، وورق العنب 24 جنيهًا، والبامية بـ50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن الباذنجان الرومي سجل 5 جنيهات، بدلًا من 3 جنيهات، والبصل المقور جنيهين ونصف الجنيه، والبصل الأحمر والأبيض الجديد من 3.5 إلى 7.5 للكيلو، والفول الأخضر 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا، بدلًا من 8 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، بدلًا من 8 جنيهات، والباذنجان الأسود العروس 8 جنيهات، بدلًا من 7 جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 4 جنيهات

البصل​: 3.5 جنيه

الثوم الأبيض: 16 جنيهًا

الكوسة: 12 جنيهًا

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 8 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 34 جنيهًا

الفلفل الرومي: 12 جنيهًا

الفلفل الألوان: 34 جنيهًا

ملوخية بلدى: 12 جنيهًا

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي: جنيهان ونصف

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الخميس، وتراوح قفص الطماطم من 60 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والكيلو 225 قرشًا إلى 250 قرشًا، والبطاطس 175 قرشًا إلى 325 قرشًا.

وتراوحت أسعار الخيار من 5 إلى 8 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” بـ250 قرشًا إلى 275 قرشًا، والباذنجان البلدي من 100 قرش إلى 350 قرشًا، والباذنجان العروس من 300 قرش إلى 450 قرشًا.

وتراوحت أسعار القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 18 إلى 23 جنيهًا، والبسلة 3.5 جنيه، والفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 5.5 جنيه، والحامي من 6 إلى 8 جنيهات.