ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-12-2022



واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الجمعة 9-12-2022وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه،والبطاطس الجديدة 10 جنيهات والباذنجان 10جنيهات، والخيار 12 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وبطاطس التبريد 12 جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 6 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 12جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 15 جنيها ،والباذنجان العروس 10جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها،والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 12جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 10 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 20 جنيها،والكمثرى 17 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت /الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها،والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .

