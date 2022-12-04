ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4 -12-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4- 12- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،و البطاطس 11 جنيها بدلاً من 10 جنيهات أمس ،والفلفل الألوان 25 جنيها ،والفلفل الحامي 10 جنيهات،القلقاس 8 جنيهات والخيار 12 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 110 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والكوسة 5 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3 جنيه ونصف إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها ، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 3.5جنيها،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 18 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها ،والفلفل الألوان 25 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 12 جنيها ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 15 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .