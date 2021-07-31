ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 31-7-2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 31-7-2021 وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات ، والبطاطس من 7 إلى 8 جنيهات ، والبرقوق 15 جنيها إلى 25 والكريز 25 جنيها ، الليمون الأخضر 8 جنيهات ، والتفاح من 12 إلي 20 جنيها والمانجو السكري 25 جنيها طبقا لتجار.

وأضاف التجار أن سعر الخيار تراوح من 8 إلي 9 جنيهات، والشمام 6 جنيهات ونصف ، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12والبامية الفلاحي 14 جنيها، والبصل الأصفر 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن البصل الأبيض استقر عند جنيهين ونصف ، والبصل الأصفر 4 جنيهات ، والبطاطس 7 جنيهات إلى 8، والملوخية من 7 إلى 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل تراجع إلي 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25 إلي 30 جنيها ،الثوم الأحمر 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الليمون انخفض إلى 8 بدلا من 16 جنيها ، الفلفل الألوان من 5 إلي 12 بدلا من 16 جنيها، الفاصوليا 24 جنيها ، ورق العنب 25 جنيها والكوسة 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن الباذنجان الرومي تراجع إلي 3 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه إلى 5 ، والبصل الأحمر،5 والبصل الأصفر 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن الجزر تراوح من 6 إلي 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والكرنب 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض بـ 4 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود 3، والخس الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 3 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 12 جنيها

البامية :15 جنيها

البصل :5 جنيهات

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :8 جنيهات

الثوم :35 جنيها

الكوسة : 10 جنيهات

الفاصوليا:24 جنيها

الباذنجان الأبيض : 4 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل :5 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 6 جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 12 إلى 15 جنيها

الكنتالوب:6 جنيهات

الشمام :6.5 جنيه

البرقوق:20 جنيها

المشمش :35 جنيها

البرتقال الصيفي:7.5 جنيه

التفاح :17.5 إلى 30 جنيها

الخوخ :30 جنيها

الكمثرى :25 جنيها

الأفوكادو :40 جنيها

البطيخ :30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20 جنيها

المانجو : 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتفاوتت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 25 جنيها إلى 35 جنيها، والكيلو 100 قرش إلى 200 قرش، والبطاطس من 350 قرشا إلى 550 قرشا.

وبلغ سعر الخيار بين 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 300 قرش إلى 350 قرشا، والباذنجان الرومي 100 قرشل إلى150 قرشا، والباذنجان العروس 150 قرشا إلى 175 قرشا.

وسجل القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 5 إلى 7 جنيهات ، الفاصوليا 17 جنيها، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلى 5 جنيهات، والكوسة 5 والفلفل الرومي 2.5 جنيه، والفلفل الحامي من 2 إلى 3 جنيهات.