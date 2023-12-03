ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-12-2023 فى الأسواق

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و10 جنيهات والبصل الإيطالي والذهبى 28 جنيها والبصل المقور 20 جنيها والبطاطس الجديدة 18 جنيها والخيار 12 و20 جنيها والفاصوليا والجزر 12 جنيها والبسلة 30 جنيها والكوسة 12 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومى 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان المخدد 12 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر البصل تراوح بين 20 جنيه و 28 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامى 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 20 جنيها والبرتقال ابو سره 10 جنيهات بدلا من 12والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومى 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال أبو سرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.