ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، والبصل تراوح بين 22 و23 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والجزر 16 جنيها والفلفل 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 30 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وألمح التجار إلي أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .