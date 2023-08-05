ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-8-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والخيار الصوب 18 جنيها والكوسة 14 جنيها الفلفل الرومي 14 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والليمون 40 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والبصل 22 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 18 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه علي الأقل والثوم 22 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها على الأقل والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها والليمون 12إلي 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 50 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 65 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.