ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31-7-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات والخيار ارتفع إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها و الكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والليمون 32 جنيها والجزر 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 180جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها علي الأقل والليمون 10إلي 16 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الأخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .