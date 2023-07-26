ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-7-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-7-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات والكوسة 12 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والجزر 6.5 جنيه والفلفل الألوان 24 جنيها البامية 30 جنيها والبصل 20 جنيها والخيار 16 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها إلى 35 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 10جنيهات وورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 6.5 جنيه علي الأقل والليمون 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الشمام تراوح من 12 جنيها إلى 12 جنيها والبرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .