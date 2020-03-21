ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق السبت ​21-3-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق المصرية اليوم السبت 21-3-2020 ، حيث ارتفع الخيار وانخفض كل من الطماطم والبطاطس ، بينما استقرت باقي الأصناف مقارنة بأمس ، نتيجة قيام المستهلكين بشراء سلع تكفى أسبوعا من الاستهلاك ، طبقا لتجار تجزئة فى الأسواق .

وسجل سعر الطماطم 5.5 جنيه مقابل 6 أمس والبطاطس 4.5 مقابل 5 والبصل الجديد 6، والخيار تراوح بين 8 إلى 10 مقابل 8 فقط أمس ، والكوسة سجلت 5 والجزر 6 والفاصوليا 16 والفلفل الرومى 14 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 12 جنيها ، بينما الثوم 10 ، والبصل الأبيض 9 ، والبسلة بين 6.5 إلى 10 ، الباذنجان العروس الأبيض 12جنيها والأسود 7.5 ، والرومى 6 .

وأوضح التجار أن الفلفل الألوان يباع بـ 30جنيها للكيلو ، والملوخية 10 والسبانخ 10 أيضا، ورق العنب 50 جنيها ، والقرنبيط 10 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 إلي 15جنيها ، والكابوتشا 5 إلى 7جنيهات للواحدة ، وربطة الخضرة كسبرة ، بقدونس ، شبت 50 قرشا ،والليمون 14 جنيها ، والكرفس والجرجير 100 قرش .

وطبقا للتجار فإن سعر الفاكهة واصل ارتفعه أيضا، وتراوح الموز من 8.5 إلي 12 جنيها والبرتقال أبوسرة 10، والتفاح الأحمر 25 جنيها ، والرمان 15 والتفاح الأخضر 22 جنيها والكانتالوب 10 جنيهات، والجوافة 12جنيها ، و العنب الأسود ، أخضر 20 جنيها والفراولة 10 جنيهات.

وتنشر “المال” أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور -الجمعة – وسجلت قفص الطماطم وزن 22 كيلو من 30 حتى 70 والكيلو 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبطاطس 2.5 جنيه ، الفاصوليا 12 جنيها ، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5 والبصل أحمر خزين 7.5.

وسجل الفلفل الرومى 8 جنيهات والرومى الصوب 9 جنيهات ، والفلفل الحامى 8 الباذنجان الرومي 3.5 والعروس 5.5 جنيه والباذنجان الأبيض 8 جنيهات .

وسجلت الكوسة 3 جنيهات والخيار البلدى 5 والصوب 7 والقلقاس 5 جنيهات ، والثوم 7 والملوخية 6 جنيهات، والبسلة 5.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، اللفت 1- 1.5 جنيه ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات ، فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .