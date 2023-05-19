ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-5-2023

ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 19-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه، والكوسة والجزر 10 جنيهات، والخيار 6.5 إلى 14 جنيهًا، والبامية والفلفل الألوان 30 جنيهًا، والبطاطس 8 جنيهات، والباذنجان العروس 10جنيهات، والباذنجان الرومي 9 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه، والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه على الأقل.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 14 جنيهًا، والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 6.5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 9 جنيهات، والخيار 6.5 إلى 14 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيهًا، والبصل المقور 15 جنيهًا، والبصل الذهبي 18 جنيهًا، والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيهًا، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 6 إلى 10 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل 12 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر المشمش/ البرقوق البلدي 50 جنيهًا، والعنب الأحمر/ الأخضر 30 جنيهًا، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيهًا، والموز 12.5 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 80 جنيهًا، والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، والتفاح البلدي 30 جنيهًا، والكمثرى 80 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 15 جنيهًا، والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

ونوه التجار بأن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.