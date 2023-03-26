ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 26-3-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأحد 26-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 6.5 جنيه والكوسة 12 جنيها والخيار 16 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 90 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 16 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيهاوالكوسة 18 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها وورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح من 10 إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

ونوه التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .