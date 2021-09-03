ارتفاع الخوخ .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021

تذبذبت أسعار الخضروات وارتفعت الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021، وسجلت أسعار البطاطس والجزر 8 جنيهات، والطماطم 6 إلى 8 جنيهات بدلا من 9، والكوسة 5 إلي 10، والخيار 6.5 إلى 8 جنيهات، والبصل 4، والباذنجان 5 جنيهات، والجوافة بين 15 إلي 20 جنيها، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والكمثرى 20 والرمان 10 لدي باعة القطاعي.

وأشار التجار إلى أن سعر الملوخية من 6إلي 8جنيهات ،والبامية 15جنيها ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 2.5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي تراوح ما بين 4إلي 6.5، الخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

واوضح التجار أن سعر الفلفل الاحمر الحار ب 10جنيهات ،و الكوسة 5إلي 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،الفاصوليا 40جنيها ،والبطاطس من 8 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

واضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 10إلي 11جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6 والجزر 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40جنيها، والبامية 10إلي 15جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون بين 5إلي 10جنيهات للكيلو.

وأفاد التجار أن الجوافة تراوحت بين 15 إلي 20جنيها ،والموز البلدي من10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 25والبلح البرحي 30إلي 35جنيها،والتفاح البلدي 25 جنيها،والتفاح الأخضر المستورد ب30جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن الرمان تراوح بين 7.5 إلى 10جنيهات ،و التفاح الاصفر سجل30جنيها،والبرقوق المستورد 25جنيها والبرقوق البلدي 25،والتفاح الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

و ذكر التجار إلى أن سعر العنب الاسود 15جنيها ،والعنب البلدي 15جنيها ، والعنب الاحمر من 15إلي 20جنيها،التين من 10إلي20جنيها ، الكنتالوب أو الشمام 10جنيهات للكيلو .

والمح التجار إلى أن سعر المانجو نعومي أو الزبدية أو السكري من 20جنيها إلى 25 ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة ب20جنيها ،والكمثرى 15جنيها، والخوخ البلدي من 30إلي 35جنيها، والخوخ المستورد ب40جنيها بدلا من 35والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .