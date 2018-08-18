ارتفاع الخضراوات و الفاكهة بالأسواق.. والبامية تسجل 30جنيها

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، ارتفاعا فى بعض السلع، بسبب موسم عيد الأضحى الذي يشهد زيادة في الاستهلاك وطفرة طارئة في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الطماطم والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 5 جنيهات .كما ارتفعت أسعار الخيار مسجلا 8 جنيهات والفلفل الألوان 28جنيها، والبامية 30 جنيها في



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، ارتفاعا فى بعض السلع، بسبب موسم عيد الأضحى الذي يشهد زيادة في الاستهلاك وطفرة طارئة في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الطماطم والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 5 جنيهات .

كما ارتفعت أسعار الخيار مسجلا 8 جنيهات والفلفل الألوان 28جنيها، والبامية 30 جنيها في الأقصر، وسعر الكوسة 8 جنيهات طبقا للتجار .

ولفت التجار إلي أن الليمون سجل 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 جنيها والثوم الأحمر 18جنيها والباذنجان العروس يتراوح بين 6 جنيهات والبلدي 4 جنيهات ورابطة الكوسبرة بـ 5جنيهات ورابطة الشبت.

كما واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها وبلغ سعر الموز البلدي 15جنيها والتفاح 15جنيها والعنب البناتي 10 جنيهات والكانتالوب 6.5 والتين 15جنيها والكمثري 15 جنيها والمانجو السكري 12جنيها والجوافة 15جنيها.