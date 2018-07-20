ارتفاع الخضراوات واستقرار الفاكهة بالأسواق.. الجمعة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة، ارتفاعا فى بعض السلع، حيث سجل سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات بدلا من 8 أمس والطماطم مستقرة بـ 4 في سوق التجزئة، طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر أيضا مسجلا 6 جنيهات والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.وأوض



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة، ارتفاعا فى بعض السلع، حيث سجل سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات بدلا من 8 أمس والطماطم مستقرة بـ 4 في سوق التجزئة، طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر أيضا مسجلا 6 جنيهات والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات للكيلو، والكوسة والخيار 6، والثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلدي 2 جنيه، والملوخية 2 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات والبامية 13 جنيها.

كما استقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات، والتفاح 15 جنيها، والعنب البناتي 10 جنيهات، والبطيخ من 25 جنيها للواحدة إلي 45 جنيها، والكانتالوب 6.5، والتين 15 جنيها، والكمثرى 15، والمانجو السكري 12 جنيه.