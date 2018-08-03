ارتفاع الخضراوات واستقرار الفاكهة .. الجمعة

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفواكه الجمعة ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 أمس و استقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة .وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات والبطاطس 7جنيهات والبصل ارتفع إلى 5 جنيهات

الصاوي أحمد:



شهدت أسعار الخضراوات والفواكه الجمعة ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 أمس و استقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة .



وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات والبطاطس 7جنيهات والبصل ارتفع إلى 5 جنيهات بدلا من 4.



وسجل كيلو الليمون 10 جنيهات والخيار 6 والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 والباذنجان العروس 3 – 5 جنيهات والبلدي 2 جنيه والملوخية2 جنيه للرابطة، والجزر 4 جنيهات، والبامية 13جنيها .



وارتفعت أسعار الفاكهة فقد بلغ سعر كيلو الموز البلدي 15جنيها والتفاح 15 والعنب البناتي 10 والبطيخ 25 -45 للواحدة، والكانتالوب 6.5والتين 15 والكمثري 15 والمانجو السكري12.



