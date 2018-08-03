اقتصاد وأسواق

ارتفاع الخضراوات واستقرار الفاكهة .. الجمعة

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفواكه الجمعة ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 أمس و استقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة .وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات والبطاطس  7جنيهات والبصل  ارتفع إلى 5 جنيهات
2:24 م, الجمعة, 3 أغسطس 18 2:24 م, الجمعة, 3 أغسطس 18

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الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات والفواكه الجمعة ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 أمس و استقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة .

وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات والبطاطس  7جنيهات والبصل  ارتفع إلى 5 جنيهات بدلا من 4.

وسجل كيلو الليمون  10 جنيهات والخيار 6 والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 والباذنجان العروس 3 – 5 جنيهات والبلدي 2 جنيه والملوخية2 جنيه للرابطة، والجزر 4 جنيهات، والبامية 13جنيها .

وارتفعت أسعار الفاكهة فقد بلغ سعر كيلو الموز البلدي 15جنيها والتفاح 15 والعنب البناتي 10 والبطيخ 25 -45  للواحدة، والكانتالوب 6.5والتين 15 والكمثري  15 والمانجو السكري12. 

  

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