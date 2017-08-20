ارتفاع الحمولات العابرة لقناة السويس 2.4%

- مصدر: فترة المقارنة شهدت استقبال 3 أكبر سفن حاويات فى العالم.. والرسوم تحدد بالحمولةنادية صابرشهدت حركة سفن الحاويات بقناة السويس، تراجعا بنسبة %2 خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما حققت الحمولات زيادة بلغت %2.4، فى ظل اتجاه العالم إلى اقتصاديات نقل جديدة، من خلال بناء السفن العملاقة وعدم

– مصدر: فترة المقارنة شهدت استقبال 3 أكبر سفن حاويات فى العالم.. والرسوم تحدد بالحمولة



نادية صابر

شهدت حركة سفن الحاويات بقناة السويس، تراجعا بنسبة %2 خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما حققت الحمولات زيادة بلغت %2.4، فى ظل اتجاه العالم إلى اقتصاديات نقل جديدة، من خلال بناء السفن العملاقة وعدم الاعتماد كليا على السفن متوسطة الحجم، وهو ما يتطلب الاستفادة من تلك التغيرات.

ووفقا لتقارير صادرة عن هيئة قناة السويس، فإن أعداد سفن الحاويات العابرة لقناة السويس بلغت 2685 سفينة، بتراجع بلغت نسبته %2، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، الذى سجل عبور 2742 سفينة، بينما شهدت الحمولات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 279 مليون و525 ألف طن، بزيادة 2.4 %، مقارنة بنفس الفترة التى سجلت حمولات بلغت 272 مليون و923 ألف طن.

أكدت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن القناة تقوم بحساب رسوم العبور من خلال قياس الحمولات فقط، موضحة أنه مع بداية العام الجارى، شهدت سوق سفن الحاويات نموا عالميا بلغت نسبته %5، موضحة أن النقل البحرى شهد ظهور أجيال جديدة من سفن الحاويات وصلت حمولاتها مؤخرا إلى أكثر من 21 ألف حاوية.

وقالت المصادر إن سفينة الحاويات العملاقة العابرة للقناة توازى 3 سفن نمطية، ولذلك جاء مشروع ازدواج قناة السويس، بهدف زيادة الطاقة العددية لقناة السويس من السفن العملاقة، وأوضح أن قناة السويس مهيأة حاليا لاستقبال %100 من أسطول الحاويات فى العالم.

ولفتت إلى أن قناة السويس شهدت خلال الثلاث أشهر الأخيرة، عبور أكبر سفن الحاويات فى العالم، مثل OOCL hong knog بحمولة 21.4 ألف حاوية، والسفينة MADRI Maersk بحمولة بلغت 20.5 ألف حاوية، والسفينة MOL Triumph بحمولة 20 ألف حاوية، وMOL TRUST بحمولة 20 ألف حاوية.

من جانبه قال أحمد الشامى، خبير النقل البحرى، إن العالم يتداول حاليا ما يزيد عن 800 مليون حاوية، متكافئة 20 قدم سنويا، ويصل نصيب قناة السويس من تلك الحركة إلى ما بين 8 – 10 %، حيث تعبر القناة نحو 65 مليون حاوية تقريبا، بما يمثل 5000 سفينة حاويات سنويا.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد بقوة تحوية معظم البضائع مما يقلل من سفن البضائع العامة، موضحا أن قناة السويس يمكنها استيعاب جميع أجيال سفن الحاويات، التى تعد العميل الأول لقناة السويس، وبما فيهم المقرر بنائها بحمولة 24 ألف حاوية.

وقال إن ذلك النمو يتطلب منظومة نقل متكاملة تربط بين الموانيء، وباقى أنواع النقل الأخرى، بما يعنى أنه حتى تستفيد الموانيء المصرية من ذلك النمو فى حركة الحاويات، فإن عليها زيادة حجم الصادرات، وتقليل الورادات، حتى لا يكون الاستقبال الأكبر للسفن بالموانيء المصرية للبضائع والخامات المستوردة، كما هو الحال حاليا.

ولفت إلى أن الدولة سعت لتطبيق ذلك مؤخرا، من خلال التعاون مع مجموعة موانيء دبى، لخلق مراكز صناعية فى السخنة تكون ظهير الميناء، وهو ما يستدعى تكامل منظومة النقل بين الميناء والطرق والسكك الحديدية، حتى يمكن خلق نمو اقتصادى بتلك الموانيء، وزيادة فى حركة نقل البضائع.

وقال إنه بزيادة حجم الصادرات، وزيادة المناطق الصناعية، وحجم الإنتاج تكتمل المعادلة، والتوزان بين الصادر والوارد، وبالتالى ينعكس ذلك على حركة الموانيء، والتى يمكن استغلالها فى استقبال البضائع من تلك السفن، وإعادة توزيعها ونقلها مرة أخرى، مما يقلل التكلفة على تلك السفن.

وطالب بتدعيم القدرة التنافسية للموانيء، من خلال تسهيل الاستثمار، وتوفير عمالة مدربة، وسهولة عملية التنقل، خاصة بمنطقة قناة السويس التى تعانى من صعوبة التنقل بين شرق وغرب القناة، بمعنى القضاء على البيروقراطية، لأنه لا يمكن التنافس بالموقع وحده، كما طالب بضرورة النظر فى حافز حق الانتفاع، باعتباره غير جاذب للاستثمارات.

يذكر أن قطاع النقل البحرى للحاويات شهد مؤخرا العديد من التحالفات والاندمجات بين الخطوط الملاحية، والتى تسعى إلى تقليل التكلفة، وأبرزهم استخواذ الخط الملاحى CMA-CGM على الخط الملاحى APL، واندماج الخطوط الصينيه COSCO وchina shipping، بجانب اندماج شركة Happag Lloyd الألمانية مع شركة الملاحة العربية المتحده UASC، لتحتل الشركة الجديدة، المركز الخامس عالميا، بعد أن كانت تحتل الشركة الألمانية تحتل المركز السادس، وشركة الملاحة العربية المركز العاشر.