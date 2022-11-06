ارتفاع الجيلوتين..أسعار الأعلاف اليوم الأحد 6-11-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 6-11-2022، وسجل طن الجيلوتين المستورد 31200 جنيه بدلا من 26200 جنيه بزيادة 5 آلاف جنيه مقارنة بالساعات الماضية، بينما سجل الجيلوتين المحلي 31100 جنيه للطن بزيادة مساوية للمستورد ويعد الجيلوتين والذرة من أبرز مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ، وهي من أهم خامات إنتاج العلف سجلت للذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10500 جنيه مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجل 10 آلاف جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 10200جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد سجل 8100 جنيه بدلا من 7600 جنيه للطن بزيادة 500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

ولفت التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 31100 جنيه، والجيلوتين المستورد 31200 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه.

وأضاف التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، ومحليا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وقال التجار إن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق اليوم بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وصرح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 300 جنيها للطن خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 15600 جنيه إلي 17300 جنيه.

وأكد السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17400 جنيه للطن علي الأكثر ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17300 ، وعلف ناهي بروتين 19% سجل 17250 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15700 جنيه.

وأوضح السيد أن سعر العلف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع-وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها .

أسعار خامات الأعلاف

وأفاد السيد بأن الأسعار الحالية للأعلاف أو مدخلاتها غير مسبوقة علي الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وألمح السيد إلي أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنه لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت صعودا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.