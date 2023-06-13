ارتفاع الجيلوتين.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 13-6-2023

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 13-6 -2023 وتأرجحت أسعار الطن بين 22650 إلى 24000 جنيه لأصناف البادي المخصص لتسمين القطعان وعلف الماشية 17700 جنيه للطن وعلف البط 23300 جنيها وأعلاف دواجن إنتاج البيض 20000 للطن وأعلاف السمك 28500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 34 ألف جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 10500 والردة 11000 جنيه بزيادة 250 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيه بدلا من 46000 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 10500جنيه وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأوضح التجار عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و 24 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأكد السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها.