ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-12-2020

انخفضت أسعار الخضروات وتباينت الفاكهة اليوم الأربعاء 9-12-2020 في بورصة الأسواق ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 مقابل 6.5 لأقل سعر أمس والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه ، والبصل الأحمر والذهبي من 7 إلى 8 ، والثوم 45 جنيها، والخيار الصوب تراوح من 8 إلى 10، والباذنجان الرومي 2 جنيه طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر البسلة 8 جنيهات أو أكثر، والفلفل الألوان 20 و الكوسة 6 إلي7 والجزر 8 جنيهات ، والفلفل الرومي و الحامي من 3.5 إلى 6 جنيهات، والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن الباذنجان العروس الأبيض أو الأسود تراوح من 3.5 جنيه إلي 4، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والفاصوليا 6 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 8 جنيهات.

وأفاد التجار بأن الموز البلدي تراوح من 7.5 إلي 10 جنيهات، والبلح الطازج من 5 إلي 8 جنيهات، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

وذكر التجار أن العنب البلدي بـ 8.5، والعنب البناتي 12 والكنتالوب 5 جنيهات ، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلي 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي 6.5 ، والبرتقال أبوسرة 6.5.

وقال التجار إن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة ارتفعت إلي 8.5 بدلا من 7.5 جنيه ، والرمان من 5 جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه والكوسة:5 إلي 7 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة

الجزر : 8 جنيهات

البسلة: 8 جنيهات

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 22 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 25 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراجعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء وتراوح قفص الطماطم من 80 إلي130 جنيهًا،حسب الحجم، والكيلو 5 جنيهات والبطاطس والباذنجان من جنيه إلى 2 جنيه ، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5 ،والكانتالوب 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والجزر في سوق الجملة 4 جنيهات، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات.