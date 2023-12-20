ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-12-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 6.5 جنيه و10 جنيهات والبطاطس12و 20 جنيها والخيار 20 جنيها والبصل من 20و 36 جنيها والكوسة 16 والفلفل الرومي 16 والجزر 10 جنيهات والقلقاس 24 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان العروس 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان المخدد 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 42 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأوضح التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 60 جنيها و العنب الاحمر 40 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 12جنيها واليوسفي الكلامنتينا 10 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وذكر التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشطة 80 جنيه للكيلو.