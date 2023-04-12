ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-4-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-4-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات والجزر 10 جنيهات والكوسة 6.5 جنيه إلى 8 والباذنجان العروس والخيار 12 جنيها والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 17 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأشار التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وقال التجار إن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.