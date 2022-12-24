ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 24-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم السبت 24- 12- 2022 ، وتراوح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلي 9 جنيهات،الفاصوليا 10 جنيهات والبسلة 14 جنيها وكل من الباذنجان ، والجزر ، والخيار 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، الفلفل 12 جنيها، البطاطس الجديدة 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 7 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات، والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 3 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير نصف جنيه ، والبسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار الصوب 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ، والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 10 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البرتقال ابوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة من 10جنيهات إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات،والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.