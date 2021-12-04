ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-11-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم السبت 4-12-2021، وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلا من 3، والبطاطس 10 جنيهات بدلا من 9 ، والخيار 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 جنيهات والبصل الأحمر 5 جنيهات والكوسة والبسلة والفاصوليا 8 جنيهات، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور للجملة بـ 60 جنيها، وزن 20 كجم ، وسجل البصل 3.25 جنيه، والخيار والجزر 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن حزمة الخضار كالبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بخمسين قرشا – تجزئة – والملوخية جنيهين ،والبسلة 9 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن الفلفل الأحمر بـ11 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والفاصوليا 8 جنيهات ،البطاطس 9 جنيهات،والفلفل الرومي 7 جنيهات،والكرنب 8 جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 الـ 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات،والباذنجان العروس 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ،والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 8 جنيهات ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الجوافة ارتفع إلى 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه ،الموز البلدي من 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات،والموز المستورد 25 جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها والبلح الأحمر 12 جنيها،والكاكا بـ 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن الرمان سجل 8.5 جنيه ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 30 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

وذكر التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر المانجو 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص بـ 80 جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها،والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 8.5 جنيه.