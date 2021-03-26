ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم 26-3-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا في مصر الجمعة 26-3-2021 في السوق اليومي وتراجعت الطماطم إلى ما بين 2و 3جنيهات مقابل 3.5أمس ،والبطاطس ايضا تدنت إلى جنيهين فقط بدلا من3.5جنيه ،والخيار 3.5إلي 5جنيهات والبصل 4جنيهات بدلا من 5 طبقا لتجار خضار وفواكه .

ونوه التجار إلى أن أسعار الثوم الأحمر يباع في محلات الخضروات والفاكهة ب 13جنيها والثوم الأبيض 9جنيهات،و الليمون 20جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها أو أقل ، والبسلة من 5إلي 7.5جنيه ،الفاصوليا 10جنيهات مقابل 12.

وأفاد التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 جنيهات إلى 6، والبصل المقور 3.5 ،والبصل الخزين الاصفر أو الأحمر القديم 6.5 و الفول الأخضر 5جنيهات إلى 6.5،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة من 5إلي 6.5، ،والثوم الصيني 35جنيها ، والكوسة ارتفعت إلى 7جنيهات بدلا من 6جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الجزر مستقر في اسواق الخضار عند 3.5 جنيه ،والفلفل الرومي ب 8جنيهات،و الشطة ب 10جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض،و الأسود 6إلي 7، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.

وأضاف التجار أن الموز المستورد ب20جنيها،والموز الصحراوي ب10جنيهات،والموز البلدي ب 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15إلي 20جنيها بتراجع جنيهين.

وأكد التجار أن العنب الأحمر مستقر عند 15جنيها،والكنتالوب من 6.5إلي 8جنيهات ،والبرتقال اليوسفي الصيني ب6،والبرتقال أبوسرة 5جنيهات، البرتقال البلدي ب3.5،اليوسفي البلدي 7.5جنيها،البرقوق 25جنيها،والجوافة12،مقابل 10،والرمان 15جنيها والخوخ 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :جنيهان ونصف

البطاطس:جنيهان

البصل​ :4جنيهات

الثوم :12جنيها

الكوسة :7جنيهات

الفاصوليا:10جنيها

البسلة: 7.5جنيهات

الباذنجان العروس: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5جنيه

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 10جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50قرشا

موز مستورد: 20جنيها

الموز البلدي : 10جنيها

الجوافة: 12جنيها

العنب: 15جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 20جنيها

التفاح الأحمر: 20جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8جنيه

الخوخ: 15جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتماسكت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 20جنيها،والكيلو من 100قرش إلى 250قرش،والبطاطس 100قرش إلى 200قرشا.

واستقرت أسعار الخيار 250قرشا،والجزر بدون عرش ب 100قرش إلى 150قرش ،الباذنجان البلدي من 200قرشاإلى225قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى 275قرشا.

وتراوحت أسعار القلقاس3إلي 4جنيهات،الليمون 11جنيها،والبسلة 3جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 8،والكانتالوب 4.5جنيه والكوسة 4.5،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5جنيه.