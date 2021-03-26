ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم 26-3-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا في مصر الجمعة 26-3-2021 في السوق اليومي وتراجعت الطماطم إلى ما بين 2و 3جنيهات مقابل 3.5أمس ،والبطاطس ايضا تدنت إلى جنيهين فقط بدلا من3.5جنيه ،والخيار 3.5إلي 5جنيهات والبصل 4جنيهات بدلا من 5 طبقا لتجار خضار وفواكه .
ونوه التجار إلى أن أسعار الثوم الأحمر يباع في محلات الخضروات والفاكهة ب 13جنيها والثوم الأبيض 9جنيهات،و الليمون 20جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها أو أقل ، والبسلة من 5إلي 7.5جنيه ،الفاصوليا 10جنيهات مقابل 12.
وأفاد التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 جنيهات إلى 6، والبصل المقور 3.5 ،والبصل الخزين الاصفر أو الأحمر القديم 6.5 و الفول الأخضر 5جنيهات إلى 6.5،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة من 5إلي 6.5، ،والثوم الصيني 35جنيها ، والكوسة ارتفعت إلى 7جنيهات بدلا من 6جنيهات.
أسعار الخضروات
وأكد التجار أن الجزر مستقر في اسواق الخضار عند 3.5 جنيه ،والفلفل الرومي ب 8جنيهات،و الشطة ب 10جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض،و الأسود 6إلي 7، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.
وأضاف التجار أن الموز المستورد ب20جنيها،والموز الصحراوي ب10جنيهات،والموز البلدي ب 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15إلي 20جنيها بتراجع جنيهين.
وأكد التجار أن العنب الأحمر مستقر عند 15جنيها،والكنتالوب من 6.5إلي 8جنيهات ،والبرتقال اليوسفي الصيني ب6،والبرتقال أبوسرة 5جنيهات، البرتقال البلدي ب3.5،اليوسفي البلدي 7.5جنيها،البرقوق 25جنيها،والجوافة12،مقابل 10،والرمان 15جنيها والخوخ 15جنيها .
أسعار الخضروات والفاكهة
الطماطم :جنيهان ونصف
البطاطس:جنيهان
البصل :4جنيهات
الثوم :12جنيها
الكوسة :7جنيهات
الفاصوليا:10جنيها
البسلة: 7.5جنيهات
الباذنجان العروس: 5جنيهات
الباذنجان الرومي: 3.5جنيه
الليمون: 20جنيها
الفلفل الرومي: 8جنيهات
الفلفل الألوان: 20جنيها
ملوخية بلدى: 10جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 2.5جنيه
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: 50قرشا
موز مستورد: 20جنيها
الموز البلدي : 10جنيها
الجوافة: 12جنيها
العنب: 15جنيها
برقوق: 20جنيها
التفاح الأخضر: 20جنيها
التفاح الأحمر: 20جنيهًا
أناناس: 35جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 8جنيه
الخوخ: 15جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
وتماسكت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 20جنيها،والكيلو من 100قرش إلى 250قرش،والبطاطس 100قرش إلى 200قرشا.
واستقرت أسعار الخيار 250قرشا،والجزر بدون عرش ب 100قرش إلى 150قرش ،الباذنجان البلدي من 200قرشاإلى225قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى 275قرشا.
وتراوحت أسعار القلقاس3إلي 4جنيهات،الليمون 11جنيها،والبسلة 3جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 8،والكانتالوب 4.5جنيه والكوسة 4.5،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5جنيه.