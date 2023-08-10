ارتفاع الجملي.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 10-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة اليوم الخميس 10-8-2023 وتراوحت أسعار الكندوز البلدي بمحلات الجزارة بين 260 جنيهًا و280 جنيهًا في المتوسط، والجملي 260 إلى 320 جنيهًا، والمفروم والسجق 300 جنيه، والكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا، والضاني 380 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو البتلو تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه، والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

ونوه التجار بأن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 جنيهًا، واللحوم السوداني 280 جنيهًا.

وقال التجار إن السجق المستورد سجل 90 جنيهًا، والفلتو 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيهًا، والجاموسي 110 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 75 ألفًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم الكندوز: 280 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية”: 200 إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 195 جنيهًا

أسعار اللحوم المجمدة: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلية

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار السجق البلدي: 250 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار السجق الجملي: 300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 80 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه