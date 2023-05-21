ارتفاع الجملي .. أسعار اللحوم اليوم الأحد21-5-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية تفاوتها اليوم الأحد 21-5-2023 وارتفع سعر اللحم الجملي بواقع 20جنيها ليسجل الكيلو 300 و320 جنيها و الكندوز بين 320 إلى 360 جنيها في القاهرة والإسكندرية وتسجل 380 إلى 433 جنيها في الهايبر ماركت وفي منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وقال التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة بعدة مناطق راقية 385 جنيها للقطع الفاخرة بمدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لاعلي سعر في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الجديان 400 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 135 إلى 150 جنيها للعجول البقرية و الجمسي122و 130 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 220 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وكشف التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم و العجول الجمسي 125 جنيها و 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب145 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 125 جنيها .

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 140 جنيها”قائم” و الوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم بلغ 130جنيها ووزن 200 كجم ب125جنيها ووزن 150 كجم 159 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 200إلي250 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 417 جنيها

سعر البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب150 جنيه