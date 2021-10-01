ارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة1-10-2021

تباينت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1-10-2021 ،وتأرجحت الطماطم بين 6إلي 9جنيهات والخيار 7جنيهات ،والفلفل الرومي 7جنيهات ووالباذنجان الرومي 5جنيهات ،والبطاطس 7، والكوسة ب 8جنيهات ،والفلفل الالوان 20جنيها والبصل الاحمر 6.5 ،لدي باعة التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضح التجار أن عداية الطماطم بسوقي العبور وأكتوبر لتجارة الجملة تتراوح من 150 إلى 170جنيها للقفص زنة 20كجم ،بينما سجل القفص وزن 40كجم 240جنيها،في الصعيد .

وأفاد التجار أن ربطة الخضرة تباع ب50قرشا كالبقدونس /الكسبرة /الشبت أو الجرجير ،والملوخية جنيهين للواحدة ،والبامية 15جنيها ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،والقثاء 3.5إلي 5جنيهات،والخيار من3الي 7جنيهات، والباذنجان الرومي 5جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن ورق العنب يباع ب46جنيها ،والفلفل الحار الاحمر أو الشطة 7جنيهات للكيلو ،والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،والفاصوليا20جنيها،والبطاطس9جنيهات،والفلفل الرومي 7جنيهات ،والكرنب 15جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

واضاف التجار أن الفلفل بأنواعه يتراوح بين 3إلي 7جنيهات ،والباذنجان العروس 6، والجزر10جنيهات بدلا من 8جنيهات،والكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والفاصوليا 20جنيها،والبامية 15جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون 10جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن اسعار الجوافة تراوحت بين 6.5 إلي 12جنيها،الموز البلدي من12جنيها إلى 15، والموز المستورد 30،والبلح البرحي 30 ،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5إلى 7.5جنيه ،و التفاح الاصفرب20جنيها،والبرقوق الاسود 35،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20والتفاح الاحمر 15جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار إلى أن سعر العنب الاسود ب20جنيها ،والعنب البلدي 6.5جنيه،والعنب الاحمر والتين 15جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 15جنيها .

أسعار المانجو

وقال التجار إلى أن متوسط سعر المانجو بين 7.5إلى 25جنيها للكيلو -حسب النوع -والمانجو الفص 70جنيها ،والعويسي من 30إلي35 والنعومي ب30جنيها .

واكد التجار أن المانجو الفونسو ب 35جنيها، والمانجو دبشة ب20جنيها ،والكمثرى 6.5جنيهاإلي 15 ،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 20إلي 25جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة ب10جنيهات .