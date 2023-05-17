ارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-5-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه والكوسة والخيار 10 جنيهات والبامية والفلفل الألوان 25 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه والجزر ارتفع إلى 10 جنيهات والباذنجان العروس 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 5 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات .

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 8 جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاحمر سجل 25 جنيها و البرتقال البلدي 7.5 جنيه والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

وأضاف التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيهات إلي 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.