ارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-10-2022

تحركت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18- 10- 2022 ، وتراوح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ، و البطاطس 12 جنيها ،الجزر ارتفع إلى 12 جنيها بارتفاع جنيهين ،والفلفل 12جنيها، والكوسة 12 جنيها ، بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

أكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 8 جنيهات ، والقلقاس 6 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 11 جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن البصل الاحمر 6 جنيهات،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها،البطاطس 9 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 12 جنيها،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والرمان من 5 جنيهات إلى 10جنيهات ، والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 15 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 22 إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها،والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

و كشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 22 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ،والمانجو الكيت /الكنت 20 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض 15 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .