ارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس6-10-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الخميس 6- 10- 2022 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،الباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والجزر 12 جنيها ،والفلفل الشطة 15 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات ،الكوسة 12 جنيها والخيار 8جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 130 جنيها ،والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 22 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات علي الاقل ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 12 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 18 جنيها .

و كشف التجار أن سعر المانجو نعومي 27 جنيها بدلا من 25 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض ب15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .