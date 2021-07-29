ارتفاع الجزر.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 29-7-2021، وتراوح سعر الطماطم من جنيهين إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 26 جنيهًا، والليمون من 20 جنيهًا، والبطاطس 6 إلى 8 جنيهات، والبامية 15 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، وسجل التفاح 20 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والبطيخ 20 جنيهًا للواحدة.

وأضاف التجار أن الخيار البلدي والصوب مستقر عند 10 جنيهات، والشمام الصوب 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12 جنيهًا، والبامية الفلاحي 14 جنيهًا، والبصل الأصفر 3.5 جنيه.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف الجنيه، والبصل الأصفر 3.5 جنيه بدلًا من 4 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات إلى 8، والملوخية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25 إلى 30 جنيهًا، والثوم الأحمر 40 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الليمون تراوح من 8 إلى 20 جنيهًا بحسب الجودة، والفلفل الألوان من 10 إلى 16 جنيهًا، والفاصوليا 24 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح بين 5 جنيهات إلى 6، والبصل الأحمر 5جنيهات، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن الجزر تراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 6 جنيهات، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الفلفل الألوان: 16 جنيهًا

البامية: 14 جنيهًا

البصل: 5 جنيهات

الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

الثوم: 35 جنيهًا

الكوسة: 8 جنيهات

الفاصوليا: 24 جنيهًا

الباذنجان الأبيض: 6 جنيهات

الليمون: 20 جنيهًا

الفلفل: 8 جنيهات

ملوخية بلدى: 8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: نصف جنيه

العنب: 10 إلى 12.5 جنيه

الكنتالوب: 6 جنيهات

الشمام: 6.5 جنيه

البرقوق: 30 جنيهًا

المشمش: 35 جنيهًا

البرتقال الصيفي: 7.5 جنيه

التفاح: 17.5 إلى 45 جنيهًا

الخوخ: 30 جنيهًا

الكمثرى: 40 جنيهًا

الأفوكادو: 40 جنيهًا

البطيخ: 30 جنيهًا للواحدة

التفاح البلدي: 20 جنيهًا

المانجو: 10 إلى 25 جنيهًا

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتذبذبت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الخميس، وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكيلو 100 قرش إلى 200 قرش، والبطاطس من 400 قرش إلى 550 قرشًا.

وسجل سعر الخيار من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 350 قرشًا إلى 400 قرش، والباذنجان الرومي 250 قرشًا إلى 350 قرشًا، والباذنجان العروس 250 قرشًا إلى 350 قرشًا.

وتراوح القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 10 إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والكنتالوب 2 إلى 5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 6 جنيهات.