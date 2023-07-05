ارتفاع الجزر..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-7-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء 5-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيه والبامية 20 جنيها والبصل 15 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والخيار 15 جنيها والكوسة 10 جنيهات والباذنجان 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضراوات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها وورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 15 جنيها .

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الشمام تراوح من 10إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها و البرقوق 40 جنيها و العنب الأحمر 30 جنيها و العنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 إلى 40 جنيها والكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار بأن البرتقال البلدي 15 جنيهاوالبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها .