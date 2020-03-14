ارتفاع الثوم والطماطم.. أسعار الخضروات اليوم السبت 14-3-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14-3-2020، وارتفعت أسعار الطماطم والخيار والثوم طبقًا لبورصة أسواق التجزئة اليوم السبت.

وأكد التجار أن سعر كيلو الطماطم بلغ 4 جنيهات مقابل 3.5 أمس، بينما سجل الخيار 7.5 مقابل 7، والبصل الأحمر 10 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والثوم ارتفع إلى 10 جنيهات مقابل 7.

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطس 4 جنيهات والفلفل الرومى 12 جنيها، والفلفل الحامى 12 جنيها، والبصل الأبيض 8، والبسلة 9 جنيهات، والبصل الجديد 5، والباذنجان العروس 7.5، والرومي ارتفع إلى 7 جنيهات بدلًا من 6.

وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا بلغ 16 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والسبانخ 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر القرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة، والبروكلى 10 جنيهات، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن حزمة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت) سجلت نصف جنيه، والليمون تراوح بين 8 و10 جنيهات، الكرفس والجرجير جنيه واحد.

واوضح التجار أن سعر الموز تراوح من 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح البرتقال البلدي من 3.5 إلى 4 جنيهات.

والمح التجار إلى أن البرتقال أبوسرة سجل 5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكنتالوب 8 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، كيلو العنب المستورد أسود – أخضر 15 جنيها والفراولة تراوحت بين 5 إلى 8.5 جنيه.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكه فى سوق العبور اليوم، وتراوحت الطماطم بين 2 -4.25 جنيه، والبطاطس 2 إلى 2.8 جنيه، والفاصوليا 7 إلى 11 جنيها، وتراوح البصل بين 3 إلى 6 جنيهات.

وترواح الفلفل من 5 جنيهات إلى 8، والباذنجان الرومي 5 إلى 7، والبلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والأبيض 5-8 جنيهات.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 5 إلى 7 والخيار بين 3.5 إلى 4.4 وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم القديم 7 والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة تراوحت بين 5-6 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، واللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.