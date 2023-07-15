ارتفاع الثوم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-7-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 15-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبامية 30 جنيها والخيار 12 والكوسة 14 جنيها والبصل 22 جنيها والبطاطس 13 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والفاصوليا 30 جنيها بسوق التجزئة، طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 22 جنيها والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 25 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 17 جنيها إلى 18 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 40 جنيها والكمثرى 60 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها.