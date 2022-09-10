ارتفاع الثوم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-9-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التذبذب اليوم السبت 10- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات أمس ،والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات والثوم من 15 إلي 25جنيها ،والفاصوليا 40 جنيها ،البصل 5 جنيهات ،بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 2.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 12 جنيهات إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 6 جنيهات، والخيار 12 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 9 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 15 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 17 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والعنب الأحمر 17 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 15 جنيها والرمان 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 17 جنيها ،والعنب الكرمسون ب17جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .