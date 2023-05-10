ارتفاع الثوم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-5-2023

تفاوتت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء 10 -5-2023 وسجلت أسعار الفلفل الرومي 12 جنيها و الباذنجان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو و الفلفل الألوان 30 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه والبصل 14 جنيها والفاصوليا 16 جنيها والثوم 25 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 17 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه و جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 16 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها .

أسعار الخضراوات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6 جنيهات و العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه .

و أوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها و البامية 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر البرتقال البلدي تراوح بين 10 إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وقال التجار إن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 8.5 إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .