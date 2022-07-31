ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن إلى 42 جنيها للكيلو في المزرعة

ارتفعت تكلفة إنتاج الكيلو جرام من اللحوم البيضاء إلى 42 جنيها حاليا مع وصول سعر كيلو العلف في السوق حاليا إلى 12 جنيها، حيث يتطلب كل كيلو دواجن إلى 3.5 كيلو علف في كل دورة إنتاجية بزيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة مع الفترة الماضي، بينما يباع سعر الكيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بـ 35 جنيها والدواجن الساسو 55 جنيهًا.

وأكد عدد التجار أنه خلال الـ 3 أيام الماضية شهدت الأسواق إرتفاعا بقيمة 1150 جنيه للطن، حيث سجلت الزيادة الأولى بقيمة 350 جنيها الخميس الماضي وزيادة أخرى الجمعة بقيمة 800 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن علف الدواجن بروتين 23% سجل في المتوسط 11800 جنيه وعلف دواجن 22 % تربية منزلية 11760 جنيها.

وكشف التجار أن سعر طن الدواجن بروتين 21% سجل 11720 جنيها، وعلف دواجن بروتين 20 % 11600 جنيها وعلف 19 % 11500 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر علف الدواجن بروتين 18 %11400 جنيها ،علف دواجن بياض انتاجي 17 % ب10950 جنيها واعلاف ارانب 18 % سوبر 9200 جنيها وعلف مواشي مركز 14 % 9300 جنيها وعلف حمام 17 % 11400 جنيها.

وأفاد التجار بأن علف البط تراوح بين 9900 إلى 10550 جنيها للطن، وسجلت أعلاف البط البياض “الأمهات” 9950 إلى 10550 جنيها للطن .

وذكر التجار أن سعر طن العلف الرومي يصل إلى 10300 جنيها للطن، بينما تصل الأصناف بروتين 29% إلي 13200 جنيه للطن .

وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية التسمين نسبة بروتين 22% نحو 8900 جنيه، بينما تصل أدنى الأسعار وهي لبروتين 11% إلى 7600 جنيه .

وكشف التجار أن سعر علف الماشية الحلاب نسبة بروتين 23% يبلغ 9650 جنيها، وعلف بروتين 16% بنحو 8600 جنيه .

وأفاد التجار بأن سعر طن علف الجمال 7800 جنيه وعلف الأغنام 8600 جنيها للأنواع نسبة بروتين 18%، و7500 جنيه للأنواع نسبة بروتين 11%.