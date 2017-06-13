ارتفاع التكاليف يهوى بأرباح المصرية من تى إى داتا

محمود جمالكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن انخفاض صافى أرباح الشركة المصرية للاتصالات من " تى إى داتا " خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 98.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.38 مليون جنيه مقابل 98.45 مليون جنيه.وأرجع التقرير الذى حصلت " المال " على نسخة منه &ndas

محمود جمال

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن انخفاض صافى أرباح الشركة المصرية للاتصالات من ” تى إى داتا ” خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 98.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.38 مليون جنيه مقابل 98.45 مليون جنيه.

وأرجع التقرير الذى حصلت ” المال ” على نسخة منه – أسباب التدهور بحسب الشركة إلى زيادة تكلفة النشاط بنحو 377.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 70 % عن الفترة المقابلة من 2016 إلا أن تلك الزيادة لا تتناسب مع زيادة إيرادات النشاط بـ 348.9 مليون جنيه تمثل نسبة ارتفاع 42% ويرجع جزء منها إلى زيادة قيمة العقود المبرمة مع الموردين لارتفاع اسعار العملاء، بالإضافة إلى انخفاض صافى ربح النشاط بنحو 115.1 مليون جنيه بنسبة بلغت 86% نظرا لارتفاع كل من المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع والتشغيل الأخرى بقيمة اجمالية 123. 8 مليون جنيه بنسبة زيادة 76.9%، كما انخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 7 قروش فى الربع الأول من عام 2017 مقابل 5.18 جنيه فى الفترة المثيلة من العام السابق.

وطالب الجهاز الشركة بموافاته بأسباب التدهور والعمل على النهوض بنتائج أعمالها وترشيد الانفاق ودراسة العقود الأجنبية لما لذلك من أثر على نتائج المصرية للاتصالات.