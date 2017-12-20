ارتفاع التكاليف يزيد من ورطة مخزون السكر المكدس

قفز إلى 9000 جنيه للطن بعد زيادة سعر البنجرالشركات تقترح إقرار معادلة ثابتة تضمن %10 هامش ربح وتقييد الاستيرادكتب– أحمد عاشور:تواجه شركات بنجر السكر أزمة خانقة مع بداية موسم الإنتاج الجديد فبرابر المقبل، ستسبب مزيدًا من تكدس إنتاجها وعدم القدرة على تصريفه، مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنتاج

قفز إلى 9000 جنيه للطن بعد زيادة سعر البنجر

الشركات تقترح إقرار معادلة ثابتة تضمن %10 هامش ربح وتقييد الاستيراد

كتب– أحمد عاشور:

تواجه شركات بنجر السكر أزمة خانقة مع بداية موسم الإنتاج الجديد فبرابر المقبل، ستسبب مزيدًا من تكدس إنتاجها وعدم القدرة على تصريفه، مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 9 آلاف جنيه للطن بدلاً من 8 آلاف الموسم الماضي، مقارنة مع 7.5 ألف للسكر المستورد.

وقال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر لـ«المال»، إن زيادة سعر توريد بنجر السكر بواقع 100 جنيه للطن، سترفع تكلفة إنتاج طن السكر إلى 9 آلاف جنيه بدلاً من 8 آلاف فى الموسم الماضي، وبالتالى لن تتمكن الشركات من منافسة السكر المستورد الذى تترواح أسعاره بين 7500 و8000 جنيها للطن حاليا.

وقررت وزارة الزراعة زيادة سعر البنجر إلى 500 جنيه بدلاً من 400، فى الوقت الذى قال فيه كامل إن الشركات مازالت تعانى من تكدس إنتاج العام الماضى بالرغم من خفض سعر البيع، ليتراوح بين 8150 و8000 جنيه للطن، متسائلاً: «كيف ستكون المنافسة وتكلفة الإنتاج تصل إلى 9000 جنيه للطن؟!».

وقال كامل إن الشركات تقترح وضع معادلة تتضمن تكلفة إنتاج السكر المحلي، وتشمل هامش ربح يصل إلى %10، على أن يتم توحيد الأسعار وتطبيقها على السكر المستورد من خلال ضوابط تضعها وزارة التموين، مؤكدا أنه بغير ذلك لن تتمكن الشركات من البيع.

من جانبه، قال المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن أزمة كبيرة مازالت تواجه الشركات فى تصريف إنتاجها بسعر 8000 جنيه للطن، بسبب إغراق السوق بالمستورد الذى يفوق الاحتياجات بأكثر من 600 ألف طن حسب تقديره.

وأضاف سلامة لـ«المال» أن «الدلتا للسكر» مازالت لديها مخزون راكد يصل إلى 200 ألف طن، من بينها 120 ألفا، تم تكريرها لصالح وزارة التموين للوفاء باحتياجات السكر التمويني، مضيفاً أنه للمرة الأولى يبدأ الإنتاج الموسم الجديد مع وجود سكر يكفى لأكثر من 5 أشهر، موضحا أنه مع بداية الإنتاج ستتشبع السوق حتى نهاية 2018.

وشدد عبد الحميد على ضرورة وضع قيود جمركية على السكر المستورد طالما تم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.