ارتفاع التكاليف أبرز معوقات ترويج المنتجات التأمينية

الشاذلى جمعةيواجه تسويق شركات التأمين لمنتجاتها عبر مناطق التجمعات مثل الأندية والنقابات عدة تحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة إيجار مكاتب وأكشاك الشركات بالأندية بما يفوق حجم العائد المتوقع فى ظل انخفاض أقساط وأسعار التأمين متناهى الصغر، كما أن ذلك النوع من التأمين يحتاج إلى وجود وسيط ليكون همزة الوصل

الشاذلى جمعة

يواجه تسويق شركات التأمين لمنتجاتها عبر مناطق التجمعات مثل الأندية والنقابات عدة تحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة إيجار مكاتب وأكشاك الشركات بالأندية بما يفوق حجم العائد المتوقع فى ظل انخفاض أقساط وأسعار التأمين متناهى الصغر، كما أن ذلك النوع من التأمين يحتاج إلى وجود وسيط ليكون همزة الوصل مع العميل وتدريب الجهاز التسويقى على تلك النوعية من المنتجات وابتكار منتجات غير تقليدية تلبى احتياجات المجتمع. قال حسن أباظة، مدير عام التسويق وتطوير الأعمال بشركة “مصر للتأمين التكافلى”، إن قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها وبيعها فى مناطق التجمعات والنقابات مكلف جدا، بسبب ارتفاع إيجار الأماكن التى تحصل عليها شركات التأمين بتلك الأندية مقارنة بالأقساط الزهيدة التى تحصلها، خاصة فى وثائق التأمين متناهى الصغر.

وأضاف أن التأمين متناهى الصغر يتميز ببساطته وانخفاض حجم القسط ليتناسب مع قدرات محدودى الدخل، لذا فعند تحمل الشركات تكلفة إدارة وعمومية عالية فى استئجار أماكن بالأندية والنقابات يؤدى إلى خسائر لشركات التأمين.

وأكد أن تنشيط الطلب على التأمين متناهى الصغر يحتاج إلى وسيط تأمين سواء وسطاء أفراد أو شركات وساطة ليكون همزة الوصل بين شركة التأمين والعميل، لافتا إلى أن الوجود بالنقابات غير مجدٍ، لأن لديها فروعا كثيرة على مستوى الجمهورية، لذا يمكن الاكتفاء بإرسال البيانات من النقابات الفرعية للنقابة الرئيسية، ويتم الإصدار فى شركة التأمين وإرسال الوثائق للنقابة الرئيسية التى تتولى تسليمها للأعضاء بنفسها.

وطالب شركات التأمين بتشجيع الوسطاء على مزاولة نشاط الوساطة فى فرع التأمين متناهى الصغر عبر مزايا نسبية فى العمولات والحوافز، خاصة فى ظل انخفاض أقساطه، إلا أنه يعتمد على نظرية الأعداد الكبيرة ويحتاج إلى جهد وصبر لتحقيق النجاح به مع تبسيط شروط الوثائق والتغطيات وتنويعها مثل إضافة تغطيات التأمين ضد أخطار الحوادث الشخصية مع التأمين الطبى ومصروفات الجنازة وغيرها لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

وكشف أن استخدام النقابات والأندية وغيرها من مناطق التجمعات فى بيع وثائق التأمين متبع فى الدعاية للشركات أكثر من الاستفادة منه فى البيع والاصدار.

ومن جهته، أكد مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى»-ممتلكات- أن بعض الأندية تطرح مناقصات سنوية لتأجير بعض الأماكن بها لصالح شركات التأمين لتسويق وبيع منتجاتها، لافتا إلى أن هذه الإيجارات مرتفعة مما يجعل الشركات تحجم عن التقدم لتلك المناقصات والاستفادة منها.

وأضاف الفيشاوى أن استخدام مناطق التجمعات مثل الأندية والنقابات وغيرها فى تسويق وبيع منتجات التأمين وخاصة فرع التأمين متناهى الصغر غير مجدٍ لكون هذا النوع بطبيعته يحتاج إلى مجهود حركى أكثر من الوجود بمكان وانتظار العميل.

واقترح أن تقوم الشركات بمنح العاملين فى الجهاز التسويقى دورات تدريبية فى تسويق وبيع التأمين متناهى الصغر من خلال معهد التأمين المصرى التابع للاتحاد المصرى للتأمين ومعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم فى زيادة مهارة الجهاز الإنتاجى وتنمية قدراتهم لجذب شرائح جديدة من العملاء متناهى الصغر.

وطالب الشركات بضرورة ابتكار منتجات جديدة غير تقليدية بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لعملاء التأمين متناهى الصغر بجانب إصدار الدولة لتشريعات جديدة إلزامية فى التأمين مثل المسئولية المهنية للأطباء وربط حصول الطبيب على رخصة لمزاولة مهنة الطب بوجود وثيقة مسئولية مهنية لديه لحماية المجتمع وتعويض المتضررين من أخطاء الأطباء بجانب ضم شريحة جديدة من العملاء لقطاع والتأمين وكذلك نشر ثقافة الوعى التأمينى وزيادة حجم أقساط السوق ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

من جانبه، أكد رئيس قطاع التسويق بأحد شركات تأمينات الحياة، أن تسويق منتجات التأمين وبيعها فى مناطق التركز البيع –التجمعات – تسهم فى تحقيق الخطط التسويقية لشركات التأمين عبر جذب عملاء جدد.

وأضاف أنه إذا لم تنجح الشركات فى استغلال تلك المكاتب والفروع فى تعظيم حجم مبيعاتها فإنها تستخدمها فى التسويق لاسم الشركة وتعريف العملاء بها والدعاية لها، والتى تنعكس ولو بعد فترة على زيادة حجم الطلب على منتجات الشركة وزيادة حجم مبيعاتها من الوثائق.

وأكد أفضلية قصد المولات التجارية الشهيرة لارتيادها عدد كبير من العملاء يوميا للتسوق من خلال اتخاذ كشك صغير لشركة التأمين بتلك المولات لبيع وثائق التأمين متناهى الصغر أفضل بكثير من الانتظار فى فرع الشركة حتى يأتى العميل بنفسه مشيرا إلى أن تلك الأماكن تسهم فى سرعة عملية الاصدار والبيع وخاصة الوثائق التى لا تحتاج إلى كشف طبى وبمبالغ تأمين زهيدة وأقساط بسيطة.

وأوضح أن ميزة المولات التجارية هى ورود جميع طبقات المجتمع عليها أما بالنسبة للأندية فهى قاصرة على أعضائها فقط، لذا فهى أفضل القنوات التسويقية كما أنها تعمل كل أيام الأسبوع وهى وسيلة جيدة لتعريف كل أفراد الأسرة بمنتجات التأمين المختلفة التى تناسب تعليم الأبناء وزواجهم وتأمينات حياة على أفراد الأسرة وتأمين تقاعد لرب الأسرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد سمحت، لأول مرة، بتسويق وبيع وثائق التأمين بمناطق التجمعات، مثل الأندية والنقابات والهيئات، من خلال ترخيص لمزاولة النشاط أسوة بالتأمين المصرفى، الذى تسوق الشركات من خلاله منتجاتها عبر فروع البنوك حيث حصلت شركة «اللبنانية السويسرية تكافل» لتأمينات الحياة على ترخيص من الهيئة لتسويق وبيع برنامج المعاش التكميلى التكافلى «وعد الاستقرار» وهو ما يسمى بالبيع الموازى، وذلك بتخصيص مكان يوجد به أحد أفراد لجهاز التسويقى مهمته عرض وبيع الوثائق لأعضاء تلك النقابات والأندية بشكل فردى، ليس فى صورة عقود جماعية.