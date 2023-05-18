ارتفاع التفاح البلدي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس18-5-2023

استقرت أسعار الخضروات و ارتفعت الفاكهة اليوم الخميس 18-5-2023و سجلت الطماطم 6.5 جنيه و الكوسة والخيار 6.5 إلى 10 جنيهات والتفاح البلدي 30 جنيها و البامية والفلفل الألوان 30 جنيهاو البطاطس 7.5 جنيه والجزر والباذنجان العروس 10جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 5 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه علي الاقل .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 6.5 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 3.5 جنيه والجزر 10جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأوضح التجار إلي أن سعر المشمش والبرقوق البلدي 50 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و البرتقال البلدي 10 جنيهات والجوافة 12 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .