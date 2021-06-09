ارتفاع التفاح .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء9يونيو 2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء9-6-2021 ، وشهدت اسعار التفاح ،والكنتالوب ،الطماطم، مزيدا من الارتفاع ، بينما استقرت الخيار، والفلفل وباقي الأصناف ،مثل البطاطس ،الفاصوليا ،والبامية ،وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي من جنيهين إلي 4جنيهات مقابل 3.5جنيه أمس .

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 4إلي 6.5جنيه، والقلقاس 8جنيهات،والبامية 5إلي 14جنيها حسب الجودة ،والخيار الصوب6جنيهات،والبصل الأحمر،والذهبي 4جنيهات إلى 3.5،والكوسة 6إلي 8جنيهات ،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.

اسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض المقور 2.5 جنيه للكيلو ،والبطاطس من2.5 إلي 6جنيهات،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي من 5إلي 8 ،والثوم الأبيض 25جنيها ،الثوم الاحمر 35جنيها .

وأكد التجار أن سعر الليمون مستقر من 28إلي 30جنيها ،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،والبسلة7جنيهات إلى 12،الفاصوليا من 10جنيهات إلى 12،ورق العنب من 12إلي 14جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل 4إلي 5جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات إلى 8جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.

واشار التجار الي أن سعر الجزر تراوح من 4جنيهات إلى6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4إلي7جنيهات،والباذنجان الملون 4جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات إلى7جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:10جنيهات

البامية :14جنيهات

البصل :4جنيهات

الطماطم :4جنيهات

البطاطس :6جنيهات

الثوم :24جنيها

الكوسة :7جنيهات

الفاصوليا:12جنيهات

البسلة: 7جنيها

الباذنجان الابيض: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 30جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:7جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 15جنيها

المشمش :15جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:7جنيهات

البرقوق:40جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :25جنيها

الخوخ :15جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

وشهدت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء استقرارا و تراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 60جنيها،والكيلو 125قرش إلى250قرش،والبطاطس جملة من 200قرش إلى375قرشا.

و تراوحت أسعار الخيار 2.5 إلى 3.5جنيه،والجزر “بدون عرش” من200قرش إلى 250قرش،والباذنجان البلدي من 200قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس من 250قرش إلى400قرشا.

وسجل سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 10إلي 19جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.