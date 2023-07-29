ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-7-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والليمون 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والفلفل 16 جنيها والبامية 35 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 35 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12جنيها وورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها علي الأقل والليمون 10 إلى 16 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها والبرقوق 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها والعنب الأخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها بدلا من 30 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها.