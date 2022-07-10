ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10- 7- 2022 ،سجل التفاح 20 جنيها بدلا من 17 جنيها ،و الطماطم تراوحت من 3.5 جنيه الي 4 جنيهات والبصل جنيهين ونصف ،و البطاطس 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 12 جنيها ،والباذنجان 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 25 جنيها إلي 40 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات،والليمون 15 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ،والباذنجان 3.5 جنيه ،والقلقاس 3 جنيهات .

ذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض / الملون / العروس 3 جنيهات إلى 7 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهات ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 18 جنيها، البطاطس 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

ونوه التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، و الجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 16 جنيها، والعنب الأخضر 13 جنيهات ،والعنب الأحمر 15 جنيها ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

و أشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .