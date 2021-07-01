ارتفاع التعويضات المسددة في التأمين التكافلي بنسبة 135.5% خلال مايو الماضي

ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلى فى سوق التأمين المصرية بنسبة 135.5% خلال شهر مايو الماضى، لتبلغ قيمتها 203.2 مليون جنيه مقابل 86.3 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى بنسبة 72.6% لتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 856.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

القطاع يسدد 1.7 مليار جنيه تعويضات فى مايو

وأوضح تقرير شهر مايو والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن الأنشطة المالية غير المصرفية أن حجم التعويضات المسددة عن قطاع التأمين بشقيه التأمين التكافلى والتأمين التجارى فى شهر مايو الماضى بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع 78.4%.

التأمين التكافلى تسدد 952.7 مليون جنيه تعويضات فى 5 شهور

وسددت شركات التأمين التكافلى تعويضات لعملائها بلغت قيمتها 952.7 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى، مقارنة مع 637.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 49.4% .

وعلى الجانب الآخر، سددت شركات التأمين التجارى 8.3 مليار جنيه تعويضات لصالح عملائها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 37%.

وبلغت التعويضات التى سددتها شركات التأمين ككل سواء التأمين التكافلى أو التأمين التجارى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 حوالى 9.3 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه، وذلك بنسبة ارتفاع 38.1%.