ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأعلى من المتوقع في يوليو

سجدل معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” ارتفاعا بنسبة 8.9% خلال يوليو الجاري وذلك بأعلى من توقعات الخبراء التي أشارت إلى قراءة نسبتها 8.7% فقط. كما أنها أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 8.6% في يونيو الماضي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الجمعة.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقيمته الأساسية ارتفاعا عند نسبة 4.0% وهي أعلى من توقعات الأسواق لمعدل التضخم والتي أشارت إلى نمو المؤشر بنسبة 3.9% فقط، وأعلى أيضا من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 3.7% بنهاية يونيو الماضي.

ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار السلع التي يستهلكها الأفراد. وتعتبر أسعار المستهلكين طريقة معبرة لتحديد التغير في اتجاهات الشراء ومعدلات التضخم بمنطقة اليورو.

وتعكس أسعار المستهلكين اتجاه معدلات التضخم بوجٍه عام. وتعتبر معدلات التضخم مهمة لتقييم العملة. إذ إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة. كما تعد العلاقة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة هامة لمعرفة مدى تأثير بعض المؤشرات مثل: مؤشر أسعار المستهلكين على الأسواق والاستثمارات.

وتوضح معدلات التضخم المرتفعة أو المنخفضة نوعية الاستثمارات. وعلى المدى البعيد، يعتمد سوق السندات على أسعار المستهلكين.

وتتأثر تداولات الأسهم بتحركات سوق السندات. لأن معدلات التضخم المنخفضة تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة ومن ثم تعتبر إيجابية للأرباح.